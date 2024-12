Un passage sous-voie fermé près d’un an à Moutier

Les automobilistes prévôtois et visiteurs réguliers vont devoir changer leurs habitudes durant près d’une année. Le passage sous la voie ferrée situé rue de l’Est sera en effet inaccessible à tous les véhicules motorisés du 13 janvier au 13 décembre 2025, soit durant près d’un an. La Municipalité de Moutier va profiter des travaux de remplacement du pont ferroviaire réalisés par les CFF pour « abaisser la route communale afin de la rendre conforme à la loi et répondre au profil d’espace libre des routes ». Plus aucun véhicule ne pourra alors emprunter le passage sous-voie qui relie l’axe principal de traversée de la ville au quartier situé de l’autre côté des voies, où se trouve notamment le CEFF Artisanat, en direction d’Eschert et Belprahon. « En revanche, le passage piétonnier sera maintenu et sécurisé. Tous les riverains et les usagers sont invités à se conformer strictement à la signalisation qui sera mise en place selon l’évolution du chantier », communique le Conseil municipal. /comm-jpi