Des investissements importants et le budget passent la rampe à Muriaux

Un budget 2025 et de nombreux investissement qui passent la rampe à Muriaux. Mardi soir les ayants-droit ont validé les prévisions comptables de la commune qui tablent sur un déficit d’environ 146'000 francs. Les citoyens ont également accepté plusieurs crédits pour un total de 1,83 million de francs. Les plus importants concernent l’eau potable au Cerneux-Veusil (649'000 francs) et la plus-value des dessertes agricoles au Cerneux-Veusil dessous et aux Ecarts (371'000 francs). /tna