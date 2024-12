L’État jurassien tient son budget 2025

Le budget 2025 de l’État passe la rampe du Parlement jurassien. Les députés l’ont validé ce mercredi par 43 voix contre 15 et 3 abstentions. Les prévisions financières présentent au final un déficit de 6,14 millions de francs avec des investissements à hauteur d’un peu plus de 30 millions et restent conforme au frein à l’endettement cantonal, qui impose un degré d’autofinancement de 80%.

Le budget tablait initialement sur un déficit de 5,3 millions de francs. Il s’agit des 12e prévisions financières cantonales à présenter un excédent de charges. « Le Gouvernement a été contraint d’opérer des choix difficiles » pour arriver à ce résultat, a souligné la ministre jurassienne des Finances, Rosalie Beuret Siess.





Statu quo sur le financement des soins à domicile

Les débats se sont notamment focalisés sur les soins à domicile. Le Gouvernement souhaitait augmenter la participation des patients de 5 à un maximum de 15,35 francs par jour. Une mesure « raisonnable par rapport aux enjeux » selon le ministre de l’Économie et de la Santé, Jacques Gerber, qui aurait rapporté près de 2 millions. Taxée d’« antisociale » par plusieurs députés, cette mesure d’économie a été rejetée par le législatif par 47 voix contre 1 et 11 abstentions voix.