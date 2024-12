La continuité des soins d’urgences assurée dans le Jura

Le Gouvernement jurassien assure que les soins d’urgences pourront être garantis durant la période des fêtes de fin d’année, malgré une récente polémique. Le groupe des pédiatres jurassiens (PedJu) a fait part de son mécontentement au début du mois à la suite d’une décision du Tribunal fédéral. Le TF a estimé que les assureurs ne devaient plus prendre en charge certaines taxes pour les consultations en dehors des heures conventionnelles. Les pédiatres genevois ont menacé de faire grève. La députée Jelica Aubry-Janketic (PS) a demandé ce mercredi matin lors des questions orales au Parlement quelles seraient les conséquences pour le Jura. Le ministre de la Santé, Jacques Gerber, s’est voulu rassurant. Il a indiqué que la situation était différente dans le Jura et que la décision touchait avant tout les cantons urbains qui disposent de grands centres de permanences médicales. Jacques Gerber a également indiqué que, pour l’heure, ses services n’avaient connaissance d’aucun préavis de grève dans le Jura. Il a précisé que l’Hôpital du Jura assurera, quoiqu’il arrive, « pleinement ses missions de permanence médicale et de prises en charge des urgences, jour et nuit et pendant les fêtes ».