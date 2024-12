Une association pour aménager une place de jeux à Bassecourt

Elles se mobilisent pour offrir une place de jeux aux enfants du nouveau quartier des Longues Royes à Bassecourt. Valérie Eschmann et Manon Huber-Schott ont créé cet été une association pour l’aménagement d’une telle structure. Une recherche de fonds a débuté récemment auprès d’entreprises du lieu, d’associations et de fondations.

L’association espère récolter plus de 60'000 francs d’ici mars prochain, dans le but de construire la place de jeux au printemps et de l’inaugurer en été. La commune de Haute-Sorne participera à hauteur de 5'000 francs et assurera ensuite l’entretien. « Je suis surprise en bien pour l’instant. La démarche est bien accueillie du fait qu’elle soit en faveur des enfants et qu’elle présente un côté respectueux de l’environnement », explique Valérie Eschmann, présidente de l’association « Place de jeux des Longues Royes ».





Touche en faveur de la biodiversité

En effet, les initiatrices œuvrent en faveur d’une place de jeux écoresponsable, avec un coin consacré à la biodiversité. « On a prévu pas mal de choses en bois, avec des matériaux venant de Suisse. Il y aura aussi une prairie fleurie et des arbres d’ici. A la fin des travaux, nous aimerions bien organiser une journée où les familles pourraient planter une partie de la haie. Si les gens participent, ils prendront peut-être davantage soin du site », poursuit Valérie Eschmann.

Selon l’association, le quartier des Longues Royes est habité par 95% de familles avec des enfants en bas âge. « Avoir un lieu de rencontre pour les enfants, mais aussi les parents, ça peut être sympa », conclut Valérie Eschmann.