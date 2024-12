Avec Sylvie Michaud, le CLFM va de l’avant sans penser au passé

Elle est à la tête du Centre de Loisirs des Franches-Montagnes (CLFM) depuis un peu plus de 100 jours. Sylvie Michaud a pris ses fonctions de directrice à Saignelégier le 1er septembre dernier pour succéder à Iovka Kouzmova. Dans le passé, la Canado-Suisse originaire de Montréal a notamment dirigé des bains thermaux à Lavey et Ovronnaz et a aussi travaillé pour la fédération internationale de canoë à Lausanne. Sylvie Michaud est arrivée dans le Jura avec l’envie d’oublier les perturbations vécues par le CLFM, comme les changements de direction et l’audit externe. « Je suis vraiment venue avec une volonté d’aller de l’avant et de ne pas penser au passé », appuie la directrice de 56 ans qui a connu une prise de fonction « assez fluide grâce au soutien des collaborateurs qui étaient ici depuis plusieurs années. »