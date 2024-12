Commentaire : le compromis, oui, mais pas seulement à court terme svp

L’accord passé entre le PS et Le Centre est à saluer même si quelques nuances s’imposent. La recherche du compromis semblait de plus et plus compliquée au sein du Parlement jurassien mais les deux principaux partis du canton ont démontré qu’elle n’était pas impossible. La clarté n’y a pas toujours gagné lors des débats au Parlement mais, dans le fond, peu importe. Le compromis entre le PS et Le Centre n’a toutefois pas plu à tout le monde, surtout à droite. Le PLR et l’UDC ont ainsi refusé le budget. Mauvais joueurs, diront certains, mais reconnaissons que l’accord PS – Le Centre ne règle pas les problèmes de fond du canton du Jura. Il ne fait que retarder la perspective de prendre des décisions plus difficiles dans la mesure où financer des dépenses courantes en reportant certains investissements, en réduisant des mandats de l’Etat et en accélérant le rattrapage de l’impôt sur les gains immobiliers n’est pas tenable. Pour être réellement efficace, l’esprit de compromis doit s’inscrire à plus long terme et une telle perspective paraît encore bien compliquée à atteindre. Les communiqués de presse publiés par le PS et Le Centre à l’issue des débats semblent, d’ailleurs, le supposer. Tandis que la formation de centre-droit appelle à « accélérer la modernisation et la restructuration de l’Etat », celle de gauche demande que les gains de la Banque nationale suisse servent à « consolider les futurs budgets et garantir des prestations publiques durables ». Souhaitons donc que le compromis PS - Le Centre puisse favoriser de nouvelles ententes et ne pas se limiter à ce qui pourrait aussi s’assimiler à un accord de circonstance, à moins d’une année des élections cantonales.