Le Service de l’enseignement réagit après le procès d’un ex-enseignant

Aux critiques sur la lenteur avec laquelle a été traité cette affaire, Fred-Henri Schnegg rappelle qu’il n’a été informé de la mise en détention de l’intéressé que le 16 décembre 2021 et qu’il a été suspendu, à titre prévisionnel dans un premier temps, le 22 décembre soit six jours plus tard. La direction du collège ne savait-elle pas pourquoi son enseignant était absent lors de sa période de détention ? « Elle savait peut-être qu’il était en détention, mais en ignorait probablement les motifs », glisse le chef du Service de l’Enseignement.







Des modifications légales et garde-fous espérés

L'affaire avait cependant mis en lumière certains dysfonctionnements dans la communication entre les autorités judiciaires et administratives. Le ministère public n'avait notamment pas jugé utile d'informer l'employeur (en l’occurrence le SEN) d'une première condamnation de cet enseignant pour des faits similaires. Pour améliorer cette communication, Fred-Henri Schnegg espère désormais un assouplissement de l'article 24 de la loi d'introduction du code de procédure pénale. « Cette disposition fixe des conditions très strictes pour permettre cette information à l’employeur du prévenu et tout un tas de voie de droit est possible, ce qui prend énormément de temps. Il est attendu que le Gouvernement se penche sur cet article et permette une information plus rapide dans un tel cas de figure ».