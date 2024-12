Les Marchés de Noël de Delémont et de Porrentruy voient plus grand

Artisanat, vin chaud, friandises et lumières entre deux tours de manège… La magie des fêtes va s’emparer de la capitale jurassienne et du chef-lieu ajoulot. Les Marchés de Noël de Delémont et de Porrentruy se tiennent ce week-end, dès vendredi dans la commune vadaise et à partir de samedi dans la cité des Princes-Evêques. Les deux événements se montrent plus ambitieux cette année pour faire plaisir aux commerçants et aux visiteurs.

Le Marché de Noël de Delémont va déborder de la rue du 23-Juin pour s’étendre à la Place de la Liberté et à la rue de l’Église. Il affiche complet avec 63 exposants qui prendront place dans des cabanes en bois. « Nous sommes au complet avec cinq participants de plus que l’année passée, alors que nous avons dû refuser une vingtaine de candidatures. Nous voulons faire la part belle au commerce local, avec les trois quarts des exposants qui viennent de la région », explique Romain Bürki, responsable de cet événement porté par l’Union des commerçants de Delémont. Nouveauté cette année : une zone sera dédiée exclusivement à la restauration.





Deux sites à Porrentruy

À Porrentruy, le 3e Marché de Noël au Faubourg de France affiche également un record de participation. Plus de 60 artisans sont annoncés, dont certains seront au chaud à l’Hôtel des Halles. « Nous avons dû refuser une dizaine d’exposants. Il y en a encore qui nous font des demandes ces jours. Ils proviennent majoritairement du district. Nous misons sur un artisanat diversifié, on ne trouve pas deux fois la même chose. C’est vraiment la fête de la ville basse », confie Sébastien Jubin, président ad intérim de cette manifestation organisée par l’Union du commerce local d’Ajoie et de Clos du Doubs. Le rendez-vous aura aussi une touche musicale grâce à l’association « La Grotte » qui est l’invitée d’honneur et qui proposera des animations en musique, ainsi qu’un concours.

Le Marché de Noël de Delémont ouvre dès 14h vendredi, tandis que celui de Porrentruy commence samedi à 9h. Les deux événements espèrent accueillir quelque 5'000 visiteurs. /emu