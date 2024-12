Des réflexes à adopter pour ne pas perdre de temps aux urgences

L’hiver et la propagation des virus remettent à nouveau la pression sur les urgences de l’Hôpital du Jura. L’H-JU indique vendredi dans un communiqué que l’affluence dans le service est en forte hausse. Des pics de fréquentation suscitent, par moments, des temps d’attente relativement longs. Certains patients doivent, en effet, patienter plus de trois heures avant d’être pris en charge. L’H-JU appelle ainsi la population à se rendre dans les permanences de Mediqo à Delémont ou à la policlinique de Porrentruy en cas d’affections mineures. « On pourrait absorber encore davantage de monde du côté de Mediqo. Aux urgences, le facteur le plus dérangeant est souvent ce temps d’attente. Les patients peinent à le comprendre », explique le responsable communication de l’Hôpital du Jura, Olivier Guerdat.

L’H-JU rappelle que les cas les plus graves sont toujours traités en priorité. Les patients avec des urgences moins graves telles qu’une angine, une grippe ou encore un traumatisme léger sont ainsi invités à se rendre dans les permanences médicales ou chez leur généraliste. « Vous allez nettement moins attendre et vous contribuerez à désengorger les urgences », souligne Olivier Guerdat.