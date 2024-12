Du changement mais pas de révolution pour la péréquation financière

Les contributions et les versements des prestations en matière de péréquation financière ont été revus pour l’année prochaine. Les chiffres mis à jour ont été publiés cette semaine dans le Journal officiel. On n’y constate pas de révolution mais quelques changements quand même. Treize communes jurassiennes contribuent au fonds de péréquation financière pour un total de près de neuf millions de francs. C’est plus de trois millions supplémentaires par rapport à l’an dernier. Les plus gros contributeurs par district n’ont pas changé : il s’agit de Courtételle, Boncourt et des Breuleux. La commune franc-montagnarde verse – et de loin – la plus grosse somme avec 5'974'234 francs (nldr: contre 2'757'408 francs prévus pour cette année). Les plus grands bénéficiaires n’ont pas changé non plus : Haute-Sorne reçoit la palme, avec 2'056'320 francs, devant Courrendlin et Val Terbi, eux-aussi au-dessus du million. Quatre communes ont fait la bascule : Alle, Haute-Ajoie et Châtillon passent de contributeurs à bénéficiaires. Bure fait le chemin inverse. /mle