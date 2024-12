Le Gouvernement jurassien veut favoriser la transparence sur le projet de géothermie profonde

Les autorités jurassiennes concrétisent leur engagement en faveur de la transparence et du dialogue avec la population sur le projet controversé de géothermie profonde à Haute-Sorne. Elles ont donc créé une page dédiée sur le site internet du canton. Celle-ci présente la technologie ainsi que les différentes phases du projet. Elle permet plus largement de se renseigner sur le contexte énergétique, les avantages et impacts potentiels, notamment en ce qui concerne la sécurité. Un historique du projet est également à disposition, avec toutes les décisions marquantes des autorités, ainsi qu’un accès complet à l’ensemble des documents qui y sont liés. /comm-mmt