Le trial en salle de Noël revient pour faire le spectacle à Bassecourt

Noël se fête plein gaz à Bassecourt. Le traditionnel trial en salle de Noël se tient samedi à la Halle des Fêtes du village. Le public pourra assister à un show réunissant plusieurs pilotes, dont le nonuple champion de Suisse Noé Pretalli. Face à lui, on retrouvera trois Italiens et deux Allemands, dont le champion d’Italie Lorenzo Gandonla et le vice-champion d’Allemagne Rodney Bereiter.