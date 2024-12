Les marchés de Noël ont toujours plus la cote à Delémont et Porrentruy

Les marchés de Noël connaissent un succès grandissant à Delémont et Porrentruy. Les deux événements qui se sont tenus ce week-end dans la région ont enregistré une fréquentation en hausse par rapport aux dernières éditions. Dans la capitale jurassienne, le nombre de visiteurs est estimé à 6'000, soit 1'000 de plus que l’an dernier, selon Romain Bürki, responsable de l’organisation pour l’Union des commerçants delémontains. Si la journée de samedi a été plus calme en raison de la pluie, celle de dimanche a attiré du monde. La nouvelle disposition avec un espace dédié à la restauration a également séduit le public et les artisans d’après Romain Bürki.

À Porrentruy, le samedi a également connu une affluence moins importante que le dimanche qui a particulièrement bien marché. Entre 3'000 et 4'000 personnes ont fait le déplacement, selon Sébastien Jubin, président ad intérim de cette manifestation organisée par l’Union du commerce local d’Ajoie et de Clos du Doubs. Le responsable ajoute que les commerçants sont également satisfaits des affaires réalisées durant le week-end.

Les deux marchés de Noël seront de retour l’an prochain et pourraient encore s’agrandir. /alr