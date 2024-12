Les usagers de la route estiment peu probable de se faire contrôler

S’attendre à un contrôle augmente la sécurité routière. Un sondage publié récemment par le Bureau de prévention des accidents (BPA) montre toutefois que les conducteurs estiment la probabilité d’un contrôle comme étant faible à très faible. Chez les automobilistes, cette proportion est de 65% pour les contrôles de la vitesse, de 80% en ce qui concerne l’usage du téléphone et de 82% pour les contrôles du taux d’alcool. Cette tendance est problématique, selon le porte-parole du BPA, Lucien Combaz, qui explique que « les contrôles de police dans la circulation routière ciblent les causes principales d’accidents, comme la distraction, l’inattention, la vitesse ou la consommation d’alcool ». La conscience de pouvoir se faire contrôler à tout moment joue l’effet de la peur du gendarme et suscite une adaptation du comportement, explique-t-il.