Addiction Jura dans les gares pour promouvoir le Dry January

Addiction Jura à la rencontre de la population pour promouvoir le Dry January. L’organisme met sur pied une action spéciale ce vendredi entre 12h et 16h dans les gares de Delémont et Porrentruy. Il veut mettre en avant les bienfaits de cette opération relayée pour la 5e année en Suisse qui consiste à ne pas consommer d’alcool durant le premier mois de l’année. « Nous avons décidé de proposer un concours entre le 20 décembre et le 20 janvier sur nos réseaux sociaux. Il y aura différents lots à gagner autour de la gastronomie locale avec uniquement des produits sans alcool. La gastronomie est le thème de l’année. C’est assez ancré dans nos habitudes d’accompagner nos repas d’un verre d’alcool et l’idée est aussi de repenser ces moments-là, en plus il y a de plus en plus d’offres au niveau des boissons sans-alcool », explique Elodie Bacuzzi, intervenante en addiction chez Addiction Jura, qui espère entre 200-300 participants à son concours, et encore davantage au Dry January qui réunit environ 14% de la population suisse.