Vers l’autonomie, malgré le handicap

Une structure destinée à rendre autonomes les personnes atteintes de handicap mental voit le jour dans le Jura. CAP Autonomie (pour Centre d’Apprentissage et de Perfectionnement à l’Autonomie) accueillera ses premiers résidents dès janvier 2025 à Porrentruy. Dans une maison qui peut accueillir jusqu’à six personnes, ils franchiront en 2 ou 3 ans les étapes vers une vie indépendante.





Un objectif mondial et une volonté cantonale

Le Service de l’action sociale et les différents partenaires sociaux ont mené une réflexion pour la mise en place d’une telle structure sur territoire jurassien. Jusqu’à présent, les personnes concernées ne pouvaient avoir recours à ce type de prestations qu’en fréquentant des institutions situées hors-canton, notamment à Fribourg. Six places sont désormais disponibles à Porrentruy, dans une maison de la rue des Tilleuls. Cette nouvelle offre permettra au Canton du Jura de s’approcher des objectifs de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, en comblant une lacune dans le dispositif jurassien.





Une formation basée sur sept domaines

CAP Autonomie propose une formation articulée autour de sept thématiques : cuisine, ménage, lessive, finances, hygiène et santé, loisirs, ainsi qu’une thématique portant sur les aspects personnel, social et sociétal de chaque résident. À l’issue de 2 ou 3 ans, en fonctions des besoins et des compétences, une évaluation sera proposée. Les participants seront évalués et, s’ils remplissent au moins 80% des attentes, se verront remettre un certificat qui attestera de leur capacité à vivre de manière indépendante. CAP Autonomie analysera les besoins au cas par cas, et aidera à mettre en place un accompagnement personnalisé, si besoin, à la sortie.





Déjà quatre places attribuées

Quatre des six places disponibles ont actuellement trouvé preneurs. Il s’agit, en l’occurrence, d’actuels résidents de la Fondation Les Castors ; mais l’offre peut aussi s’adresser à des personnes adultes qui vivraient encore avec leurs parents. Conditions: être suffisamment autonome pour vivre sans veille de nuit et occuper un emloi à 50-70%. Lors de la présentation du concept et des locaux ce lundi après-midi, deux des futurs résidents étaient présents, et très fiers de faire visiter leur nouveau lieu de vie aux médias.