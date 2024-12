Arianna Camilli s’en ira développer ses projets artistiques à Paris

La ville lumière tend les bras à Arianna Camilli. La comédienne et metteuse en scène jurassienne a été sélectionnée pour bénéficier de la résidence d’artiste parisienne du Canton du Jura. Son dossier a été retenu par la commission cantonale des bourses et ateliers d’artistes. Née en 1998 et domiciliée à Porrentruy, Arianna Camilli est titulaire d’un Bachelor de la Manufacture, la Haute école des arts de la scène à Lausanne. Elle a fondé en 2021 la compagnie DieselReclame basée à Porrentruy. Sa démarche artistique mêle écriture, performance corporelle et expérimentation. Dans son communiqué, le service cantonal de la culture indique que la Bruntrutaine aspire à « enrichir sa recherche grâce à l’effervescence artistique parisienne, particulièrement dans les espaces indépendants et spécialisés. Elle a notamment prévu de développer de nouveaux projets scéniques et acquérir des compétences en musique assistée par ordinateur ». /comm-tna