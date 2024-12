« L’Agglo de Delémont joue un rôle très important pour le développement du canton »

Assurer la concrétisation de projets pour quelque 28'000 habitants... Le syndicat d'Agglomération de Delémont englobe les communes de Châtillon, Courrendlin, Courroux, Courtételle, Delémont, Develier, Rossemaison, Soyhières et Val Terbi. L'Agglo s'est récemment attachée les services d'une directrice technique pour mener à bien ses projets : Fanny Farron est en poste depuis le 1er septembre et a présenté les projets en cours ce mardi dans « La Matinale ». « On a par exemple des traversées de village donc c’est la question de la sécurité, de la qualité de vie des habitants. Il y a aussi la question de la réalisation de pistes cyclables et la construction d’arrêts de transports publics », a-t-elle notamment mentionné. Il s’agit aussi d’assurer « un rôle de suivi, établir des conventions avec la Confédération, coordonner avec le canton. De manière générale, je reste a disposition des communes », ajoute Fanny Farron qui estime que l’Agglomération est importante pour la « défense d’intérêts communs » auprès du canton, de la Confédération et des autres régions de Suisse. /mmi