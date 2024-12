Le Noël enchanteur de Preci-dip

Tout démarre au cœur de la forêt. Les familles attendent les lutins du Père Noël qui les mènent au village via un chemin éclairé au cœur duquel il faut se farcir la rencontre avec le Père Fouettard. Cet écueil passé, l’arrivée au village ressemble à un conte de fée. Musique, chapiteau de lumière, tente, stands de nourriture, confections de barbapapa et décoration de pains d’épice : tout est imaginé pour s’occuper avant d’être appelé dans la cabane et d’avoir l’honneur de rencontrer le Père Noël, juché sur un traineau rempli de cadeaux. Les enfants ont les étoiles dans les yeux et les employés semblent unanimes : « c’est génial », « magnifique », « excellent, vraiment chouette », « c’est un régal pour les yeux », « franchement, je pense qu’il y a peu d’entreprises qui font de telles propositions aux employés ». C’est même probablement la seule dans le Jura. /clo