Les usagers regrettent la navette verte en vieille ville de Delémont

« Effectivement il y a des heures de pointe lorsque les élèves se rendent à l’école de culture générale ou des soins infirmiers. C’est pour ça que la ligne 1 a été doublée sur ces créneaux. Mais le reste du temps, avec 4 à 5 usagers par navette, on a estimé pour réaliser des économies (NDLR : 350'000 francs pour la suppression de la navette) que l’on pouvait fusionner cette navette avec la ligne 1 », explique Emmanuel Koller. Une solution qui ne reste pas idéale aux yeux du président du Groupement des commerçants de la vieille ville de Delémont. « C’est pertinent pour desservir la zone de l’hôpital, mais pour le cœur de la vieille ville, c’est quelque chose qui ne nous touche plus. On s’était réjoui de la mise en place de cette navette il y a trois ans, elle était pratique, on a eu beaucoup de retours positifs, donc on ne peut que le regretter en termes de service à la population. On espère qu’une alternative tout aussi positive sera retrouvée ces prochains mois », réagit Pierre-Nicolas Jakubczak.