Lucien Leiser a rendez-vous avec le gratin mondial

Lucien Leiser tentera de faire parler son expérience aux Émirats arabes unis. Le Jurassien prend part aux Championnats du monde de vélo trial cette semaine à Abou Dabi. Le pilote sera aligné dans la compétition individuelle dans la catégorie 20 pouces dès jeudi et par équipes dès ce mardi avec la sélection helvétique, où il évoluera notamment aux côtés du Delémontain Loïc Vuillème.

Par le passé, Lucien Leiser s’est déjà illustré à plusieurs reprises dans ces joutes mondiales. Il avait notamment remporté l’argent en 2015 en Andorre et s’était classé 5e la saison dernière à Glasgow en Écosse. L’athlète de Courroux tentera cette saison de se glisser, une nouvelle fois, parmi les meilleures. « Si je peux faire un top-10, je serais déjà content. Ça serait vraiment bien d’entrer dans les six meilleurs pour pouvoir participer à la finale mais la concurrence est très rude et les autres pilotes sont très forts ». Le Jurassien ne peut effectivement pas s’entrainer autant que ses autres rivaux car une partie d’entre eux sont professionnels. Lucien Leiser attend toutefois avec impatience ces Championnats du monde, point d’orgue de la saison de vélo trial : « Il y a une grande pression parce que c’est la compétition la plus importante de l’année. On essaye de se préparer pour être là le jour J ».