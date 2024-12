Des arbres abattus, malgré une pétition signée en masse

Les platanes du collège Stockmar seront abattus, malgré une pétition signée par plusieurs milliers de personnes. C’est ce que la Municipalité de Porrentruy a annoncé ce mercredi. Si elle comprend les préoccupations de la population, elle entend mettre la priorité sur la sécurisation de l’espace public. Cette décision a été prise sur la base de l’analyse croisée des observations des employés de la commune et de celles d’un bureau externe « hautement qualifié », selon le communiqué transmis. De plus, le Conseil municipal tient à rappeler que les chutes d’arbre ou de branches peuvent avoir des conséquences dramatiques. Il fait d’ailleurs référence à des accidents qui s’étaient produits en 2013 à Vevey et en 2024 à Wengen.

Les travaux seront réalisés la semaine prochaine. La Municipalité assure toutefois qu'un projet de replantation d'arbres sera élaboré en début d'année prochaine en collaboration avec les différents acteurs concernés.