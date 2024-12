L’accueil à l’étang de la Gruère revient sur la table du Parlement

La réalisation d’une infrastructure d’accueil et de stationnement sur le site de l’étang de la Gruère doit se faire sans plus tarder. C’est ce que revendique le député Vincent Wermeille (PCSI) dans une motion déposée au Parlement jurassien, où l’urgence est demandée.

L’élu de Saignelégier salue les travaux actuels visant à préserver la réserve naturelle lors du passage des visiteurs, mais déplore en revanche que les aménagements destinés à accueillir les touristes – décidés par le législatif cantonal en 2015 – soient aujourd’hui au point mort. « Rien n’avance ! Et on l’a encore vu cet automne, c’est la cacophonie. Les gens ne savent plus où se garer et se marchent dessus. On ne peut plus faire de la promotion touristique pour amener du monde et ne pas l’accueillir comme on le devrait », confie Vincent Wermeille.

Le député franc-montagnard rappelle que le principe d’aménagement retenu par le Parlement il y a neuf ans a clairement établi une séparation entre la zone destinée aux activités touristiques et la zone « sanctuaire » qui comprend l’étang et ses abords. Le Gouvernement avait par ailleurs souligné en 2021 que le développement d’une véritable infrastructure d’accueil était indispensable pour mieux guider, informer et sensibiliser les visiteurs, puis pour exploiter pleinement le potentiel économique du site. Selon Vincent Wermeille, il y a aujourd’hui urgence. « D’une part, le nombre de visiteurs augmente. D’autre part, des agriculteurs de La Theurre n’arrivent même plus à passer avec leurs tracteurs et leurs machines les jours de grande affluence. A un moment donné, ce n’est plus viable ! Et puis les visiteurs s’attendent aussi à avoir un accueil, des places de parc et des panneaux d’information ».

Reste la question du financement, alors que l’État est en souffrance dans ce domaine. « Ce projet peut trouver des subventions et des aides externes. Il suffit de demander », dit le motionnaire.