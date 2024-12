Aude Picault invitée d’honneur de Delémont'BD

Aude Picault est la Grande Trissoue de la 11e édition de Delémont BD. C’est une annonce faite ce jeudi via un communiqué. L’autrice française dévoilera en 2025 son nouvel album « Moi je, quarantaine », un récit qui s’inspire des normes sociales et sociétales. « Après les déceptions et les tracas amoureux, les recherches d'emplois infructueuses, ou les conseils parfois peu efficaces de son entourage, Aude Picault, dans « Moi je quarantaine », se penche avec subtilité sur la routine. Une sorte de Métro, boulot, dodo moderne où la recherche du temps pour soi et du lâcher-prise semblent presque inatteignables », explique le communiqué de Delémont’BD.

Aude Picault est une dessinatrice et scénariste de bande dessinée française née en 1979. Elle aborde dans ses œuvres les relations humaines, les récits intimes, mais aussi la musique et les voyages. Elle exprime sa perplexité face au quotidien avec un style de dessin épuré. À ses débuts, l'autrice française publie « Moi je » en 2005 qui sera suivi de « Moi je et cætera » et elle se fait remarquer en prépubliant la chronique « Eva JF se cherche désespérément », dans l'hebdomadaire « Voici » entre 2006 et 2008. En même temps, elle rédige un livre après le suicide de son père. Au cours de cette même période, elle réalise plusieurs albums de littérature jeunesse chez Kaléidoscope.







Du changement dans l’organisation

Romain Migy, président du comité d’organisation depuis 2017, a décidé de quitter ses fonctions à la fin du mois de septembre. Il sera remplacé par la Delémontaine Jessy Gigandet. Actuellement, elle est présidente de la Commission de la Culture de la ville de Delémont. Elle entrera en fonction le 1er janvier 2025.

A noter que la manifestation se tiendra du 13 au 15 juin pour son volet festif. « Les jardins du dessin » seront installés dans la vieille-ville de Delémont du 6 juin au 10 août. /comm-lge