La maltraitance des enfants au cœur des préoccupation du Conseil de l’Europe

La gestion suisse comme exemple

« L’histoire a montré que des maltraitances importantes avaient été réalisées à l’époque dans certaines fermes, avec des enfants qui ont été abusés et violentés. Tout cela a donné lieu à un débat en Suisse au début des années 2000, sous l’instigation de Guido Fluri qui a lui-même eu une enfance difficile. Il a ainsi fédéré toutes les personnes concernées par ce genre de personnes avec une initiative populaire qui a été déposée et reconnue par les autorités avec excuses officielles du Conseil fédéral », explique Pierre-Alain Fridez. Selon lui, il y a quelque chose d’exemplaire dans tout cela et la Suisse doit servir de modèle à ses voisins. « On a été dans une situation où le politique a eu en face de lui à rendre compte de son passé. Cette initiative populaire aurait dû être votée par le peuple, mais le Conseil fédéral a tellement pris en compte ces demandes qu’il a donné satisfaction aux auteurs et il n’y a donc pas eu de vote », raconte le Jurassien qui parle d’une situation exemplaire due au système politique suisse. /lge