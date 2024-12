« Le Jura Libre » réduit la voilure mais ne baisse pas pavillon

« Le Jura Libre » s’adapte à la nouvelle situation politique issue de l’arrivée de Moutier dans le canton du Jura au 1er janvier 2026. Le journal du Mouvement autonomiste jurassien ne paraîtra plus que 13 fois par an contre 24 numéros jusqu’à présent. Le prix de l’abonnement sera réduit en conséquence et passe de 70 à 30 francs. « Le Jura Libre » va également recentrer sa ligne rédactionnelle « sur des sujets aptes à unir les forces au service du peuple jurassien établi de part et d’autre de la frontière cantonale », indique l’éditorial du numéro paru ce vendredi. Pour le rédacteur en chef du journal et secrétaire général du MAJ, il ne s’agit pas d’une manière d’entériner la fin de la Question jurassienne. « C’est une manière d’acter un fait historique qui se présente sous nos yeux avec le départ de Moutier pour la République et Canton du Jura », indique Pierre-André Comte. Le rédacteur en chef du « Jura Libre » précise que le journal ne perdra pas son ton caustique et polémique. « Il le sera quand il le faudra », souligne Pierre-André Comte qui souligne que le journal continuera, par exemple, à « se battre en faveur des droits démocratiques de la commune de Belprahon ». « Le Jura Libre » mettra toutefois l’accent sur des sujets liés à la défense de l’identité jurassienne, en particulier dans le Jura bernois. « C’est notre responsabilité », affirme Pierre-André Comte.