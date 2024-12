Passé la catastrophe, place au « mode survie » à Mayotte

« C’est la catastrophe la plus grave de l’histoire de France depuis plusieurs siècles ». C’est avec ces mots que le Premier ministre François Bayrou a décrit le cyclone qui a touché Mayotte samedi dernier. Les vents mesurés à plus de 200 km/h ont tout ravagé, causant la mort d’au moins 31 personnes et en blessant 1'400 autres, selon le dernier bilan.

Benjamin Simonin habite sur place avec sa femme et leur enfant depuis un an et demi. Le Neuchâtelois témoigne de la violence du cyclone qui s’est abattu ce jour-là sur l’archipel. « C’était impressionnant et beaucoup plus violent que ce qu’on pensait », explique-t-il. « On se demandait sans cesse : est-ce que le toit va s’effondrer ? C’était vraiment l’angoisse », raconte Benjamin Simonin.