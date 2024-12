Un accident sans gravité à Bourrignon

Il y a eu plus de peur que de mal jeudi après-midi à Bourrignon. Un automobiliste qui arrivait vers l'entrée du village a dévié de sa trajectoire et a terminé sa course dans un champ à proximité de la route principale. La police cantonale jurassienne a dû intervenir. Selon son communiqué, aucun blessé n’est à déplorer, mais la circulation a été légèrement perturbée. Le garagiste de service est venu sur place pour prendre en charge le véhicule endommagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la sortie de route. /comm-lge