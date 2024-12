Un sursis pour les platanes de Porrentruy

Les platanes qui devaient être abattus la semaine prochaine à Porrentruy obtiennent un sursis. Le juge administratif du Tribunal de première instance a ordonné vendredi à la Municipalité la suspension immédiate des travaux d’abattage des arbres situés à la rue Auguste-Cuenin et à la rue de la Synagogue. Il a ainsi accédé aux mesures superprovisionnelles demandées par l’association Qualicité qui s’oppose à ces travaux et qui estime que la procédure ayant conduit à la décision d’abattage est « précipitée et insuffisamment approfondie ». Le sursis est valable jusqu’à ce que le juge administratif prenne une décision sur le fond. La ville de Porrentruy avait confirmé mercredi l’abattage de ces platanes, malgré le dépôt d’une pétition munie de 17'000 signatures. /comm-alr