L'offre de soins à domicile se renforce à Porrentruy

Membre du groupe Les Pénates, SERAINO est spécialisé dans la prise en charge des seniors. L’organisation offre depuis plus d’un an ses services aux résidents des appartements protégés « Les Bennelats ». Elle va étendre ses activités et proposer ses services 7 jours sur 7 à tous les seniors de la ville de Porrentruy à partir de janvier 2025.