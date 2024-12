« La grande interview » : Thomas Aeschi

Une fois par mois, nos correspondants parlementaires vous proposent une « grande interview » avec une personnalité d’envergure nationale, voire internationale, qui pèse fortement sur le débat en Suisse et certaines décisions politiques. Chef de la puissante fraction UDC à l’Assemblée fédérale depuis 7 ans, Thomas Aeschi et l’un des parlementaires les plus influents. Âgé de 45 ans et au parlement depuis 2011, le conseiller national zougois avait été présenté comme le poulain de Christoph Blocher lors de sa candidature avortée au Conseil fédéral en 2015. Il incarne l’UDC suisse moderne, libérale et très à droite.

Le parti a remporté les élections fédérales de 2023 et le baromètre électoral de cette fin d’année donne l’UDC encore plus puissante, avec près de 30% des intentions de vote.