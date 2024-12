Le Kiwanis Club Jura offre 5'000 francs à la FSAD

Un don de 5'000 francs pour la Fondation pour l’aide et les soins à domicile (FSAD). Ce don, effectué par le Kiwanis Club Jura cette semaine, s’inscrit dans le cadre d’une opération qui a eu lieu il y a quelques semaines : la confection et la distribution de 45'000 biscuits aux patients de la fondation jurassienne. Pour y parvenir, bénévoles et partenaires, dont le Kiwanis Club Jura, ont mis la main à la pâte, explique le club service dans un communiqué transmis ce dimanche. De la pâte, il en a été question : pas moins de 800 kg de pâte à biscuits et 138 kg de beurre ont été nécessaires.

Le Kiwanis Club Jura, qui a contribué à cette action aux côtés d’autres partenaires « en déléguant des membres bénévoles pour produire en soirée les biscuits dans les laboratoires des artisans boulangers » qui ont pris part au projet, dit en outre se réjouir d’avoir pu apporter un soutien financier. /comm-tbe