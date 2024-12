Mère Noël et Père Noël en vedettes à Mormont

Depuis le 1er décembre, Mormont vit au rythme de la Maison du Père Noël. Les enfants (et leurs parents) peuvent visiter tous les jours jusqu’au 28 décembre un site qui respire la magie de Noël. Si vous y êtes déjà allés, vous avez peut-être aussi croisé le Père Noël lui-même et, nouveauté, la Mère Noël. C’est en effet la première année qu’elle venait à Mormont avec son mari. « En principe c’est vrai que je suis un peu discrète, je reste au village du Père Noël en Laponie et je prépare les biscuits. L’année passée, le Père Noël est venu tout seul à Mormont. Et quand il m’a expliqué comment c’était, je lui ai dit que je viendrais l’année prochaine avec lui. Et me voilà ! », explique la Mère Noël.