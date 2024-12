Apprendre à faire face au deuil pendant les fêtes de fin d’année

Préparer les fêtes de fin d’année quand on vit un deuil, ce n’est pas évident. Une étape d’autant plus douloureuse si c’est le tout premier Noël sans l’être cher. L’association « Vivre et mourir » a récemment organisé une rencontre à Bienne en lien avec cette question. « Pour les personnes en deuil, Noël et Nouvel An sont des périodes extrêmement compliquées. La perte se vit de façon beaucoup plus importante et souvent, on subit », explique l’une des organisatrices de l’événement, Ellen Pagnamenta.