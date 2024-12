Légère réduction du prix du café dans le Jura en 2024

Café, eau minérale, menu steak-frites-salade, apéritif… Le traditionnel sondage de fin d’année des prix des commerces de la restauration jurassienne a été diffusé lundi après-midi. GastroJura, en collaboration avec la fiduciaire Gastroconsult S.A., annonce que le prix moyen du café dans le canton a diminué cette année.

Il a fallu débourser en moyenne 3,80 francs cette année pour boire un petit noir. C’est 3 centimes de moins que l’année passée, mais 9 centimes de plus qu’en 2022. Le prix le plus bas dans le canton pour un café se monte à 3,20 francs, le plus haut à 4,50 francs. Le menu du jour revient à environ 19,17 francs. Le prix moyen d’un steak-frites-salade se monte lui à 30,85 francs. Pour ce qui est de la question liée aux plats végétariens ou véganes, le sondage montre que 86% des établissements sondés proposent une offre.





Augmentation de l’ordre de 1,17% pour 2025

GastroJura annonce dans le communiqué que l’augmentation des prix des consommations dans les restaurants du Jura sera en moyenne de 1,17% pour l’année prochaine. Une majoration insuffisante selon Gastroconsult. Elle ne permettra pas d’assurer un minimum de rentabilité dans certains établissements de restauration du canton, et ne compensera pas les augmentations des marchandises, des salaires, des assurances et de certaines charges (eau, déchets, etc.). Pour 2025, le café reviendra à environ 3,85 francs dans les restaurants du Jura. /comm-ech