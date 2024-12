Un Noël en lumières à Courrendlin

Les illuminations de Noël ont fleuri un peu partout sur des maisons du canton du Jura. Sandrine et Christophe Farine font partie des privés qui enjolivent leur demeure durant la période des fêtes. Le couple embellit ainsi depuis cinq ans leur maison située à la sortie de Courrendlin, direction Châtillon, avec diverses illuminations et décorations. L’intérieur de la maison est également enjolivé avec des objets en lien avec Noël. Le tout nécessite environ deux mois de préparation. La décoration évolue au fil des ans avec différents ajouts. Outre des guirlandes lumineuses, la maison et ses environs comptent ainsi un petit village de lutins dans le jardin, par exemple. Sandrine Farine – qui travaille à la crèche du village - relève que tout a commencé alors que son mari a cessé d’exploiter un magasin dans le village. « Il a repris tout le matériel qu’il utilisait pour Noël et il a commencé à décorer la maison », indique Sandrine Farine qui précise que leurs enfants achètent aussi, d’année en année, des éléments supplémentaires pour leur père. La maison ne passe pas inaperçue et Sandra Farine souligne que « des gens s’arrêtent en voiture pour prendre des photos ». « Il y a beaucoup de passage devant chez nous », s’amuse l’habitante de Courrendlin.