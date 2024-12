Une parade de tracteurs pour illuminer le réveillon de Noël

Les routes de la Vallée de Delémont vont s’illuminer pour le réveillon de Noël. Une parade réunissant 17 tracteurs s’élancera à 18h de Develier pour un tracé de 40 kilomètres. Elle passera par Delémont, Courroux, Courcelon, Courrendlin, Courtételle, Courfaivre, Bassecourt, Glovelier et Boécourt. Ce cortège d’engins agricoles décorés notamment avec des guirlandes lumineuses est mis sur pied pour la cinquième année consécutive. Valentin Joliat, un jeune habitant de Courfaivre de 21 ans, est à l’origine de l’initiative qui est née au cœur de la pandémie. « Les gens ne pouvaient pas trop sortir de chez eux et on voulait apporter de la joie à ceux qui ne pouvaient pas retrouver leur famille », explique l’agriculteur de formation. L’engouement pour cette parade est grandissant puisque le nombre de tracteurs inscrits a quasiment doublé par rapport à l’an dernier. /alr