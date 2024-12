Le sapin de Noël, de la production à l’élimination

Il est peut-être à quelques mètres de vous alors que vous lisez ces lignes. Le sapin de Noël trône dans le salon de nombreux foyers jurassiens. Peut-être savez-vous comment il a été produit… ou pas. Peut-être a-t-il grandi de manière naturelle, mais peut-être a-t-il été aidé dans sa pousse par des engrais ou d’autres produits. Olivier Ribeaud, pépiniériste à Porrentruy, vend chaque année des sapins de Noël qui pousse de manière naturelle, ce qui n’est de loin pas le cas de tous.

Celui qui était l’invité des Jardinières samedi pour la dernière émission diffusée cette année pour RFJ explique notamment que la différence de production des sapins de Noël se voit sur un certain nombre de points : « Les sapins qu’on vend ont de 8 à 10 ans, parce qu’on les fait de manière naturelle. On peut faire en sapin en 5 à 6 ans, en raccourcissant la durée de production en y mettant des engrais et d’autres produits. La couleur est plus claire et la branche est un petit peu moins fournie, moins charnue si l’on produit de manière naturelle, mais le sapin fera tout aussi bien l’affaire », explique Olivier Ribeaud





Garder son sapin de Noël le plus longtemps possible

À Noël, le sapin est la star des foyers. On en oublierait presque qu’il n’est pas dans son habitat naturel, ce qui a une conséquence : après avoir poussé dans un endroit humide, il se retrouve en intérieur, où il fait bien plus chaud et bien plus sec. Il se déshydrate donc très rapidement, et devient sec, explique Olivier Ribeaud. Pour atténuer cet effet, l’installer dans un pied où on peut incorporer de l’eau est une bonne idée. Il est aussi possible d’humidifier le sapin en vaporisant de l’eau.