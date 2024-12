Noël à la sauce finlandaise ou brésilienne

Vous êtes peut-être en train de célébrer Noël et de déguster des spécialités culinaires qu’on se réserve pour cette fin d’année. Et bien la plupart des joueurs du HC Ajoie et des joueuses du Volleyball Franches-Montagnes ont un programme similaire. Pour Jerry Turkulainen et Anttoni Honka, deux des quatre Finlandais du vestiaire ajoulot, cette période est l’occasion de se ressourcer en famille autour d’un bon repas. « Je vais profiter de ces quelques jours pour me reposer et bien manger. On dégustera du jambon avec des pommes de terre et de carottes ainsi que du saumon », se réjouit Jerry Turkulainen. De son côté, Anttoni Honka va retrouver ses proches en Finlande pour partager un traditionnel jambon à la moutarde et regarder des films de Noël.

Chez Leticia Bonardi, on souhaite « Feliz Natal ». La joueuse brésilienne du Volleyball Franches-Montagnes a débarqué dans le Jura il y a un an et demi. Mais la diagonale n’a pas oublié les éléments incontournables d’une fête de Noël réussie au Brésil. « On passe du temps en famille autour d’un repas. Normalement, on mange du riz avec des raisins secs qui sont des ingrédients classiques au Brésil », explique-t-elle. Et si la neige accompagne Noël en Suisse, le climat est bien plus estival dans son pays d’origine. Mais Leticia Bonardi imagine, pourquoi pas, apporter une note helvète à son menu avec la présence d’une fondue. /nmy