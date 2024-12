Les 20 ans du tsunami

D'autres ont vécu le drame d'encore plus près. « On y a échappé de peu », explique Monique Parmigiani, habitante de Fleurier dans le canton de Neuchâtel. Avec son mari Michel et leurs deux enfants, ils venaient de poser leurs bagages dans leur hôtel à Phuket en Thaïlande. La famille a échappé au drame, mais a été témoin de l'horreur.