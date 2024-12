Rétrospective 2024 (4/9) : La dernière tournée des fermes de Christophe Meyer

C’est une page de 20 ans d’âge qui s’est tourné dans l’univers artistique jurassien en 2024. Christophe Meyer a réalisé sa toute dernière tournée des fermes. Le chanteur jurassien a bouclé le 17 août l’Agricool Tour. Durant six semaines, il a sillonné les routes de la région en calèche accompagné par la jument Pin-up. Il a donné 34 concerts en l’honneur des vingt ans de son album Jura Zik et le bilan est positif, selon l’artiste d’Asuel. Mais il ne réorganisera plus de tournée, il est formel, même si à l’heure du bilan, l’émotion était présente :