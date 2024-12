Une enquête qui détaille les finances privées des Suisses

Les finances privées des Suisses, passées au crible. L’enquête pour Comparis a été diffusée vendredi. Elle a été effectuée par l’institut de sondage et d’études de marché Innofact. Le sondage a eu lieu en novembre auprès d’un échantillon de 1'017 personnes issues de toutes les régions de Suisse.





Bilan 2024

La situation financière des Suisses n’a pas fondamentalement empiré cette année. Un élément pèse toutefois de plus en plus sur le porte-monnaie. Les Suisses n’ont jamais eu autant de difficultés à payer leurs primes d’assurance maladie. Une personne sur trois est concernée, selon le sondage. 36% des personnes sondées indiquent rencontrer toujours des difficultés, ou du moins de temps en temps, à s’acquitter de leurs primes. Un pourcentage record ! Ce chiffre se monte même à une personne sur deux pour les ménages à faible revenu.

Lorsque l’argent manque, un mot d’ordre : économies. 71% des personnes interrogées renoncent ainsi aux dépenses inutiles et achats spontanés, les femmes plus souvent que les hommes. Les sondés font en premier l’impasse sur les nouveaux articles technologiques ou électroniques. À contrario, quand l’argent est là, l’enquête montre que 38% des Suisses interrogés l’utilisent pour voyager.

Enfin, le débat sur le climat influence moins les décisions des Suisses en matière de consommation et de finances. Seules 24% des sondés affirment que la thématique climatique influence largement, voire très largement, leurs décisions. Un net recul par rapport à 2022 où le pourcentage s’élevait à 30,1%.





Plus d’optimisme sur le long terme

Sombres perspectives en 2025 pour le porte-monnaie des Suisses, en particulier pour les faibles revenus. 27% des Suisses déclarent que leur situation financière se dégradera en 2025 par rapport à cette année. Cause principale évoquée : l’augmentation des primes d’assurance maladie. À contrario, 22% des personnes interrogées s’attendent à une situation plutôt meilleure, voire bien meilleure en 2025. Le niveau de revenus influence la manière d’envisager la suite : les personnes avec un revenu allant jusqu’à 4'000 francs et celles qui touchent entre 4'000 et 8'000 francs sont nettement plus pessimistes que les sondés avec un revenu plus élevé.

Une lueur se dessine toutefois au tableau : 43% des Suisses estiment que leur situation financière sera comparable, voire bien meilleure, en 2029 que cette année. Cet optimisme se remarque particulièrement chez les 15-35 ans. Les plus jeunes seront en passe de toucher leur premier salaire complet d’ici 5 ans, avec aussi des perspectives d’évolution de carrière. Cet optimisme est moins fort dans la tranche d’âge des 56-74 ans où les personnes sont proches de la retraite ou le sont déjà. /ech