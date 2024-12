Le Bike Park de Valbirse s’est à nouveau drapé en téléski

Il est à nouveau possible de chausser les lattes à Valbirse, chose qui n’était plus arrivée depuis six ans en raison du manque de neige et aussi de quelques travaux. Pour permettre à l’installation de survivre face à ces imprévus, une fonction pour les VTT avait été mise en place au printemps. De cette façon, le parc peut être utilisé tout au long de l’année avec deux installations différentes. Et cet hiver, les flocons tombés en quantité permettent d’enfin remettre en place les installations pour le ski. Les autorités ont annoncé l’ouverture mercredi soir pour le lendemain.

La fréquentation des pistes a donné la couleur de l’enthousiasme des amateurs et amatrices de sport d’hiver : « On était étonnés de voir plus d’une centaine de personnes dans notre téléski » se réjouit Luca Micheli, chef d’exploitation du Bike Park. Le téléski de Valbirse restera ouvert jusqu’à nouvel ordre en fonction des conditions météorologiques.

Pour les années à venir, les exploitants verront au jour le jour de quelle manière les pistes seront utilisées. Elles accueilleront soit des vélos comme l’année dernière, soit des skis comme cet hiver. /rik