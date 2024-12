Une comédie sociale pour passer le cap

C’est une comédie sociale qui prend la forme d’une course contre la montre. Le metteur en scène jurassien Célien Milani signe sa première pièce de théâtre. Intitulée « Même les huitres ont un cœur », elle s’inspire du Vaudeville tout en apportant une touche de modernité. La première de la pièce jouée par la compagnie Théât’Ross aura lieu dimanche soir à Rossemaison, suivront 5 autres représentations jusqu’au 4 janvier dont une le soir du réveillon. Car cette pièce se veut de saison, l’intrigue se déroule le soir du Nouvel an. Lucien doit rejoindre ses amis pour une soirée costumée, mais il est retenu par son père qui squatte son appartement. S’ouvre alors une course contre la montre pour arriver avant l’heure fatidique. Une pièce qui se veut familiale dans laquelle on apprend que les huitres ont bel et bien un cœur et qui parle « de personnes qui ont du cœur, et d’autres qui devraient peut-être en avoir davantage », explique Célien Milani.





S’inspirer des théâtres de villages

Cette pièce, Célien Milani y travaille depuis plus d’une année. Cofondateur de la compagnie Vol de Nuit, membre du comité du Carrefour des théâtres entre autres, c’est la première fois qu’il écrit intégralement une pièce. Le metteur en scène jurassien a souhaité s’inspirer de ces pièces populaires qui rythment la vie de certains villages. « Je me suis inspiré des pièces que l’on fait habituellement dans nos villages. Il y a des personnages qui arrivent et repartent, des portes qui claquent et des quiproquos », explique Célien Milani, qui a toutefois souhaité apporter sa touche personnelle au genre. « On s’éloigne de l’amant dans le placard et des histoires habituelles du Vaudeville, précise le metteur en scène. On a aussi essayé d’avoir des personnages qui ont du fond et que cela soit aussi une comédie sociale avec des interactions entre les personnages qui parlent au public. C’est avant tout une histoire de famille et d’amis. » Seul à l’écriture, Célien Milani a donc pu laisser libre cours à ses idées. « J’ai eu pas mal de liberté dans l’expression, dans le fait de faire vivre les personnages. Parfois ils me surprenaient et c’est là que ça devient beau, lorsqu’on est surpris soi-même parce que l’on écrit. » Un processus qui demande moins de coordination qu’une écriture à plusieurs mains, explique le metteur en scène.