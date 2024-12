La Maison du Père Noël a attiré environ 10'000 personnes cette année

La magie de Noël a à nouveau opéré à Mormont. Pour la 2e année consécutive le gîte de la Bergerie a accueilli la maison du Père Noël. Entre le 1er et le 28 décembre, près de 10'000 visiteurs sont venus découvrir l'univers rural du Père Noël, cette année accompagné de la Mère Noël et prendre part aux différentes activités proposées. Cette édition a accueilli environ 2000 visiteurs de plus que l'année précédente. Dans un communiqué transmis dimanche, le comité d'organisation confirme sa volonté de mettre sur pied une 3e édition de l'événement. La décision sera prise dans les mois à venir. /comm-tna