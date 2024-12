Rétrospective 2024 (7/9) : la langue bleue frappe l’agriculture jurassienne

La langue bleue a fait passer une mauvaise année aux agriculteurs de la région. La maladie, qui touche les bovins et les ovins, a frappé plus de 20% des exploitations jurassiennes ces derniers mois. Un vaccin pour lutter contre cette épizootie a été autorisé cet automne en Suisse par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Les conséquences sont toutefois importantes pour certains éleveurs à l’instar de Sylvain Quiquerez qui est établi à Grandfontaine et qui avait témoigné sur RFJ. « Il y a des frais vétérinaires, mais aussi des avortements, ce qui représente des pertes économiques assez fortes. La langue bleue engendre aussi une diminution de la production de lait », avait expliqué l’agriculteur sur notre antenne.