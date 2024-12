Le téléski des Breuleux fait le plein entre les fêtes

La belle affluence de ce week-end ravit le personnel du téléski, notamment Lionel Paratte, le responsable d’exploitation. Les conditions d’enneigement sont largement meilleures que lors de la saison précédente. « L’année passée, on a fait qu’un jour et demi d’ouverture. Cette année, on est déjà bientôt au sixième jour. » D’après Lionel Paratte, les chutes de neige à venir permettront aux installations des Breuleux de rester ouvertes les prochains week-ends et les mercredis après-midi. Dans tous les cas, la météo s’annonce radieuse ces prochains jours. Les skieurs devraient donc encore pouvoir profiter des remontées mécaniques de la région. /mmt