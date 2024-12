Rétrospective 2024 (8/9) : le retour du VFM dans l’élite

Au moment de tourner l’épaisse page sportive de 2024, on ne peut pas passer à côté de la promotion du Volleyball Franches-Montagnes en Ligue A. Le 23 mars, dans une Maurice Lacroix Arena garnie d’environ 800 personnes, les Jurassiennes ont battu Köniz 3-1 pour enlever la finale des play-off de Ligue B 2-0 et ainsi retrouver l’élite, une année après les pleurs de la relégation. Dans une rencontre âprement disputée, le talent des Franc-Montagnardes avait fait la différence, notamment dans les instants importants du match. Au terme de la partie et de son dénouement heureux, l’émotion était vive aux Franches-Montagnes où les festivités ont duré jusqu’à tard dans la nuit. /mle