Un retour demandé des bons d’achat à prix réduit

Relancer les bons d’achat utilisables dans les commerces jurassiens et financés en partie par l’État, c’est la proposition de Lisa Raval. La députée socialiste a récemment déposé une motion en ce sens. Elle demande au Gouvernement de pérenniser cette démarche en fixant un montant forfaitaire annuel juste et équilibré pour prendre en charge ces bons.

L’Association du commerce jurassien (AC-Ju) et le Canton avaient uni leurs forces pendant la pandémie de Covid en 2020 pour proposer cette alternative. Concrètement, un bon d’achat de 50 francs était proposé au prix de 42,50 francs, la réduction de 15% étant financé par l’État. Le montant du bon restait, lui, inchangé pour le consommateur et les commerçants. L’opération répondait à deux objectifs, à savoir soutenir le tissu économique local, et soulager le porte-monnaie de la population. Bien que mise en place pendant une situation de crise temporaire, l’action a eu un impact positif, selon Lisa Raval. La députée socialiste estime que l’institutionnalisation de ces bons permettrait au Canton de continuer à jouer un rôle moteur dans le soutien à l’économie jurassienne. Le pouvoir d’achat serait ainsi également renforcé concrètement et directement, selon la dépositaire de la motion. /ech